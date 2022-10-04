Сидней, Австралия, 4 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Центральный банк Австралии 4 октября удивил рынки, подняв процентные ставки на меньшую, чем ожидалось, величину — 25 базисных пунктов, хотя и добавил, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики остается необходимым, как передает агентство Reuters.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

Завершая октябрьское заседание по вопросам денежно-кредитной политики, Резервный банк Австралии (РБА) повысил денежную ставку до девятилетнего максимума в 2,60%, что стало шестым повышением ставки за последние месяцы, включая четыре повышения на 50 базисных пунктов.

Недавно банк заявил о возможном замедлении темпов повышения ставки. Однако рынки ожидали, что ставка повысится на полпункта, отчасти из-за агрессивного повышения, предпринятого Федеральной резервной системой США в сентябре.

«Процентная ставка уже существенно повысилась за короткий период времени, — заявил глава РБА Филип Лоу. — Учитывая это, совет [управляющих банка] принял решение повысить денежную ставку на 25 базисных пунктов в этом месяце, принимая во внимание перспективы инфляции и экономического роста в Австралии. Совет полагает, что ставки буду повышаться и далее».