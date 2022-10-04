Степанакерт, 4 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Арцах веками защищает Армению. Это заявление 3 октября сделал в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Иван Шилов ИА REGNUM Арцах

«Арцах действительно обладает большой тяжестью. Это — щит, который на протяжении столетий защищал Армению, обеспечивал безопасность армянского народа», — написал глава МИД.

Он отметил, что щит достаточно тяжёл, но предоставляет Армении не только военно-стратегическую и геополитическую защиту, но также даёт моральную и ценностную защиту. По мнению Бабаяна, те народы, которые считают щит бременем, обречены, что подтверждает история.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлениях по Нагорному Карабаху и урегулированию отношений с Азербайджаном говорит не о стремлении к независимости республики, а об обеспечении безопасности её жителей. Он также призвал понизить статус Арцаха.