Санкт-Петербург, 19 августа, 2015, 01:15 — ИА Регнум. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) администрации Петербурга объявил конкурс на строительство продолжения Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до «Беговой» (рабочее название «Улица Савушкина») с промежуточной «Новокрестовской». Максимальная стоимость работ составит 30,2 млрд рублей. Завершить работы подрядчику предстоит до конца февраля 2018 года, а уже через четыре месяца на станцию будут доставлять болельщиков чемпионата мира по футболу. как подчеркивает «Коммерсантъ», несмотря на то, что конкурс еще только объявлен, работы на объекте уже ведет ОАО «Метрострой», так что другой компании будет непросто выиграть.

metro.spb.ru Схема станций метро Санкт Петербурга. (Строящийся участок).

В софинансировании работ примет участие Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Согласно соглашению со структурой, доля Петербурга составит 18,7 млрд рублей, агентства — 14 млрд рублей. Кроме того, еще 3 млрд рублей уже ушло на строительство стартового котлована на Туристской улице в районе пересечения улиц Оптиков и Мебельной и вспомогательных шахт, необходимых для начала проходки двухпутного горнопроходческого щита — эти работы вел «Метрострой». Еще 3 млрд рублей уйдет на разработку рабочей документации и технологическое присоединение. Таким образом, общая смета строительства вестибюлей двух станций и перегона составит 36,2 млрд рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», в соответствии с конкурсной документаций закончить работы нужно будет до конца февраля 2018 года, что многие специалисты находят малоосуществимым. А уже в июне 2018 года через станцию планируется организовать доставку болельщиков чемпионата мира по футболу на стадион. Итоги конкурса подведут 22 сентября, ключевым критерием победы (60% от общего количества баллов) станет цена контракта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в конце августа должны быть в очередной раз подведены и итоги конкурса на строительства дорожной инфраструктуры вокруг строящегося к Чемпионату мира по футболу стадиона. Конкурс на строительство моста через остров Серный и на продолжение набережной Макарова уже несколько раз откладывался, поскольку в нем никто не хотел участвовать.