Москва, 4 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска пригласил побывать в Крыму глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом 4 октября Гемпель заявил в беседе с РИА Новости.

Crimea.gov.ru Юрий Гемпель

«Крым всегда был российским, и Маск может посетить российский полуостров, показав всему миру, что это исконно русская земля и действительно оказалась в составе [б. УССР] по грубейшей исторической ошибке. Мы готовы его принять и приглашаем», — отметил Гемпель.

Кроме того, Гемпель напомнил, что Россия много раз предлагала варианты мирного решения конфликта на территории б. УССР. Однако оказалось, что киевский террористический режим не заинтересован в завершении конфликта и ни Киев, ни покровители киевского режима в США не воспринимали всерьёз приглашение российской стороны к переговорам и мирному урегулированию.

Напомним, бизнесмен Илон Маск разместил в Twitter свой вариант мирного урегулирования конфликта на территории б. УССР. В частности, он предложил оставить Крым в составе России, провести второй раз референдум в Донбассе и в Херсонской и Запорожской областях и признать результаты голосования, какими бы они ни были. Киеву же предлагался нейтральный статус. Предложение Маска остро восприняли многие киевские политики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам сенатора Андрея Климова, никакого «переголосования» и территориального компромисса теперь не может быть.