Джакарта, 4 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Президент Индонезия Джоко Видодо пригласит лидера Китая Си Цзиньпина сесть на скоростной поезд Бандунг — Джакарта после того, как состоится саммит G20, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

В эксклюзивном интервью сингапурской газете The Straits Times министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади заявил, что первый высокоскоростной поезд в регионе Юго-Восточная Азия начнет курсировать в ноябре.

Президент Китая станет одним из первых пассажиров скоростного поезда Бандунг — Джакарта, который является совместным индонезийско-китайским проектом.

Первый скорый поезд Джакарта-Бандунг прибыл в Индонезию. Прибытие этой серии скоростных поездов является хорошей новостью для Индонезии и показывает, что Индонезия может конкурировать с другими развитыми странами.

Поставка серии скоростных поездов Джакарта-Бандунг осуществляется четырьмя партиями. В следующий раз партия прибудет 25 декабря 2022 года, 25 февраля 2023 года и 15 марта 2023 года.