Москва, 4 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. По итогам дня 3 октября цена на нефть марки Brent повысилась на 3,92%, до $88,63 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Резервуар с нефтью

Цена растет на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.

Альянс рассматривает возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Рынок готовится к министерской встрече, которая пройдет 5 октября.

Сегодня, 4 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $89,35 за баррель. Для ускорения вверх покупателям нужно закрепиться выше зоны $90,50–91,50.

В этой зоне им откроется дорога к уровню $94. Чем быстрее будет пройден уровень, тем выше вероятность дальнейшего роста до $100.

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