Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Без строительства заводов по производству микроэлементной базы, какого-то серьезного прорыва в развитии отечественного рынка электроники не осуществить, считает генеральный директор АО «Элдис» Роман Власов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM призыв российского правительства к крупному бизнесу принять более активное участие в формировании новых сквозных проектов в электронной промышленности, он пояснил:

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«С точки зрения нашей компании, как производителя радиоэлектронной аппаратуры, основной проблемой развития сейчас является отсутствие отечественной микроэлементной базы. Заместить её продукцией из Китая не представляется возможным. Российский рынок для китайских производителей составляет менее двух процентов. Поэтому сначала, в связи с пандемией, они серьезно растянули срок поставки. А теперь, когда отсечены от нашего рынка их конкуренты из Тайваня, и цены подняли. И это ещё не все риски развития производства, мы не учитываем усложнившуюся логистику.

Вывод из этого делаем простой: без существенного участия государства в строительстве заводов по производству микроэлементной базы, какого-то серьезного прорыва не осуществить. Тот же Китай, как государство осуществил огромные вложения в строительство таких заводов, чтобы занять ведущие позиции на рынке микроэлементов на мировом рынке. Считаю, что и нам надо идти по этому пути, осуществлять строительство производств микроэлеиментов, ориентированных хотя бы на существующий объем потребностей российского рынка, как государственный инфраструктурный проект. Без этого, как и без гарантий от китайских партнеров на первом этапе, быстрого успеха в развитии отечественной радиоэлектроники достичь будет чрезвычайно сложно».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в условиях глобальной тенденции к созданию локальных замкнутых технологических экосистем у России единственный путь — создание своей высокотехнологичной радиоэлектронной промышленности, заявил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко.

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