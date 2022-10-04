Москва, 4 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. По итогам дня 3 октября рублевые пары показали смешанную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUMфинансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Pxhere.com 800 000 рублей

Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 58,86 руб. Пара евро/рубль снизилась на 5,47%, до 53,60 руб., юань/рубль — на 0,88%, до 8,26 руб.

На внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность. Инвесторы опасаются введения санкций против Национального клирингового центра (НКЦ).

Участники рынка ожидали санкций от США против НКЦ, но в списках его не оказалось. Сейчас ждут решения от ЕС. Именно из-за этого евро вчера подешевел к рублю на 5,4%.

Если будут введены санкции против НКЦ, это сделает невозможной биржевую торговлю долларом и евро против рубля, а значит и механизм курсообразования.

Центробанк России сообщил у себя на сайте, что разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю.

Для установления курсов валют регулятор будет использовать банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

Сегодня, 4 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $89 за баррель. Нефть дорожает перед министерской встречей в среду.

Для пары доллар/рубль сопротивлением по-прежнему выступает зона 59-60 руб. Пара евро/рубль сохранит движение в диапазоне 51-57 руб. пока не станет ясно введёт ЕС санкции против НКЦ или нет.

Если введёт, то страны не смогут оплачивать газ, поскольку по новым условиям покупки российского газа евро должен продаваться на Мосбирже.

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