Бухарест, 4 октября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Румыния якобы имеет «технические возможности», позволяющие обеспечить Молдавию природным газом в предстоящий зимний период, заявил молдавский вице-премьер и министр инфраструктуры Андрей Спыну 3 октября в эфире телеканала TVR.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

Вместе с тем глава ведомства отметил, что Бухарест не может дать гарантий, что способен снабдить Кишинев достаточным объемом голубого топлива. По его словам, газохранилища Румынии заполнены примерно на 87%.

Спыну подчеркнул, что Молдавии хватит газа, если газопровод между странами будет использован на максимуме своих возможностей. Он сослался на слова премьер-министра Румынии Николае Чукэ, который сказал, что за сутки через газопровод можно перекачивать до 5 млн кубометров голубого топлива. Спыну добавил, что Молдавия зимой потребляет ежемесячно 150–200 млн кубометров газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Румыния приступила к добыче голубого топлива на месторождениях в Черном море в рамках проекта «Мидия». Эксплуатация объекта позволяет добывать ежегодно до 1 млрд кубометров газа.