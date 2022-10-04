Богота, , 07:47 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали сейсмологи в Колумбии. Об этом 4 октября сообщает Геологическая служба США.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Подземные толчки были зафиксированы в 02:49 мск в регионе Антинокия. Эпицентр толков располагался в 14 км на юго-восток от города Муриндо (проживает около 2400 человек). Самый крупный город вблизи от эпицентра — город Кибдо (проживает около 75 тыс. человек) находился в 134 км на юг от эпицентра.

Очаг землетрясения находился на глубине 30 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в Индонезии магнитудой 6,0, в результате которого было разрушено и повреждено 1278 единиц жилья в девяти районах.

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