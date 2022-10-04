Сочи, Краснодарский край, 4 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В условиях глобальной тенденции к созданию локальных замкнутых технологических экосистем у России единственный путь — создание своей высокотехнологичной радиоэлектронной промышленности, заявил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко, приветствуя 3 октября участников VIII Российского форума «Микроэлектроника-2022». Он проходит с 2 по 8 октября в Сочи.

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«Как показала текущая ситуация, микроэлектроника — одно из самых востребованных и перспективных направлений ближайших лет, а значит, неотъемлемая часть нашей совместной работы по достижению технологического суверенитета, о важности которого неоднократно говорил президент. Мы являемся свидетелями формирования локальных закрытых технологических региональных экосистем в мире с опорой на собственную производственную базу. Эпоха глобализации в мировом полупроводниковом производстве подошла к концу», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он также напомнил, что с февраля по апрель 2022 года правительством проведено несколько стратегических сессий. На них ведущими экспертами отрасли были предложены сценарии поддержки и развития микроэлектроники. Многие инициативы вошли в мероприятия новых федеральных проектов, формирование которых находится на завершающей стадии.

Дмитрий Чернышенко добавил, что ответственным ведомствам — Минпромторгу, Минцифры, Минобрнауки, Минфину — в этом году поставлены задачи приоритизировать бюджетные средства на мероприятия по развитию электронной промышленности.

«Выработан целый ряд мер: государственные субсидии, льготное кредитование, в перспективе — освобождение от части налогов и сборов, отсрочки от мобилизации для сотрудников предприятий отрасли. Мы не забываем и об уже сформированных инструментах поддержки, таких как сквозные проекты. Их основная цель — сделать покупку отечественной ЭКБ и оборудования выгодной даже на фоне демпинга со стороны ряда иностранных государств. Не менее 12 проектов в разных отраслях экономики сейчас находятся на согласовании. До конца года они будут утверждены правительственной комиссией. Призываю крупный бизнес принять более активное участие в формировании новых сквозных проектов и стать локомотивами своих отраслей по усилению позиций отечественных производителей», — сказал вице-премьер российского правительства.

Правительство со своей стороны старается упростить механизм сквозных проектов. С конца декабря 2022 года Минцифры будет ответственным исполнителем (ГРБС) за реализацию мероприятий по предоставлению субсидий. Как отметил вице-премьер, это упростит всю цепочку формирования проектов.

«Мы видим эффект от совместной работы. Крупный бизнес начинает рассматривать микроэлектронику в качестве инвестиционно привлекательной сферы, пусть и с опорой на государственную поддержку. Большим и перспективным рынком для нас могут стать страны Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Уже сейчас обсуждается целый ряд проектов. Повысить текущий уровень сотрудничества нам должны помочь «цифровые атташе».

Они будут сфокусированы на задачи по увеличению спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию за рубежом. В сложившихся условиях нам предоставлено окно возможностей для перехода ключевых отраслей на отечественную продукцию. У нас огромные возможности развития как в нашей стране, так и на экспорт — на рынках дружественных стран. Давайте не будем упускать их!» — добавил Дмитрий Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях американская компания Micron Technology получила от правительства Японии субсидию в размере 46,5 млрд иен ($320 млн) на запуск производства новых микросхем памяти.

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