Гуанчжоу, Китай, 4 октября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Авиакомпания Mahan Air подтвердила, что угроза взрыва, связанная с рейсом, летевшим из иранского Тегерана в столицу провинции Гуандун город Гуанчжоу на юге Китая, была ложной тревогой. Самолет благополучно приземлился, подтвердила компания в своем аккаунте в Twitter, сообщает 3 октября газета Global Times.

خسرو حیرت نگاری Mahan Air

Авиакомпания Mahan Air заявила, что связалась с центром управления полетами компании после получения сообщений об угрозе взрыва и позже подтвердила, что инцидент был ложной тревогой. Такого рода ложная тревога в нынешней международной и внутренней атмосфере направлена на нарушение безопасности и мира, отметили в авиакомпании. Самолет благополучно приземлился в Гуанчжоу.

Международный аэропорт Байюнь в Гуанчжоу заявил позже, что они начали экстренное реагирование после получения сообщения об угрозе взрыва на рейсе W5081 из Тегерана. Они не обнаружили никаких аномалий в самолете после того, как он приземлился около 17:00. Обратный рейс должен был вылететь вечером 3 октября, как и планировалось.

Эти заявления были сделаны на фоне циркулирующих в СМИ сообщений о том, что самолет авиакомпании Mahan Air подвергся угрозе взрыва после того, как он вылетел из Тегерана, направляясь в Гуанчжоу.

По сообщениям СМИ, пока самолет находился в воздушном пространстве Индии, авиакомпания Mahan Air связалась со слвужбой аэропорта Дели после того, как получила информацию об угрозе взрыва. Пилот запросил разрешения на немедленную посадку в Дели. УВД Дели предложило перенаправить самолет в Джайпур, но, по данным служб аэропорта, пилоты отказались и покинули воздушное пространство Индии.

Военно-воздушные силы Индии заявили, что подняли в воздух истребители после получения информации о бомбе. Военно-воздушные силы заявили, что позже получили вводную из столицы Ирана Тегерана, не обращать внимания на угрозу взрыва, и рейс продолжил свой путь.