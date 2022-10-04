Магадан, 4 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Магадане в микрорайоне Пионерный по национальному проекту «Культура» открыли модельную библиотеку. Новое пространство заработало на базе библиотеки имени Альберта Мифтахутдинова, сообщили в городской мэрии.

Мэрия Магадана Модельная библиотека в Магадане

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Отремонтированное светлое помещение, объединенный читальный зал и абонемент, пространство, которое может трансформироваться под потребности своих читателей. Как отметил заммэра Юрий Казетов, библиотека в наше время — это важный социальный центр притяжения и объединения жителей микрорайонов.

«Я знаю, что здесь часто собираются наши уважаемые ветераны. Они приходят сюда читать, общаться, проводить совместные вечера. Это правильно, когда есть такие места. Желаю, чтобы сейчас сюда приходило как можно больше новых читателей, прежде всего — детей», — сказал Юрий Казетов.

Что касается абонемента детской литературы, то здесь всё продумано для юных посетителей: стеллаж, пуфы в стилистике «Лего», а также столы для хранения и собирания деталей конструктора. Для творческих ребят появился кукольный театр. Купили магнитно-грифельную доску и спилс-карты.

«Библиотеке уже 30 лет. Что касается фонда книжной литературы, то и он обновлен. Сотрудники библиотеки тщательно выбирали авторов и произведения, и, как результат, появилось более 600 новых книг. Ещё одна задача, которая стояла при модернизации библиотеки — сохранение памяти писателя, чьё имя она носит. На видном месте — портрет Альберта Мифтахутдинова, который написал местный художник Михаил Хазиев.

«В библиотеке красной нитью проходит краеведческий компонент. Мы гордимся тем, что нам удалось сохранить, а теперь и вписать в современное пространство. Надеемся на преумножение нашего фонда. Без нацпроекта сами бы не преобразили бы библиотеку в современное пространство», — рассказала замдиректора Централизованной библиотечной системы города Наталья Павлюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Фокино Приморья торжественно открыли первую в городе модельную библиотеку, созданную по национальному проекту «Культура». На открытие собрались горожане — дети и взрослые.