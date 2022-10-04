Вашингтон, 4 октября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден заявил о планах баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, передает телеканал ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

По информации журналистов, об этом американский лидер сообщил в ходе встречи с проповедником Элом Шарптоном, которая прошла в сентябре. Телеканал отмечает, что ранее сторонники Байдена не раз говорили о его намерении стать президентом еще раз, но сам глава государства отказывался однозначно говорить на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября экс-президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о своем участии в президентских выборах 2024 года «в самое ближайшее время».