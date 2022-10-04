Рим, 4 октября, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Для Евросоюза «настал час расплаты» из-за непродуманной антироссийской политики в энергетической сфере и зависимости от поставок российского газа. Такое заявление сделал 3 октября заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро в своей колонке.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«К сожалению, для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нам нужно. А тот объём, который у нас будет, дорого обойдётся», — отмечает Порро.

Журналист указал, что уже скоро правительству придётся принимать решения, связанные с нормированием газа. Порро поясняет, что с такими «заоблачными ценами» на газ рынок становится «беспощадным», убивая тех, кто потребляет больше.

Также Порро уточняет, что энергетический кризис начался не в связи с событиями на территории б. УССР, а значительно раньше, ещё в 2021 году. Однако Евросоюз решил не замечать проблем, и даже начало российской спецоперации не сподвигло еврочиновников на адекватные действия для решения газового вопроса.

Журналист подчёркивает, что в связи с монопольным положением России на газовом рынке, у Евросоюза попросту не осталось инструментов, чтобы как-то повлиять на ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи разъяснил, почему Италия не сможет выйти из энергетического кризиса самостоятельно.