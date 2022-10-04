Токио, 4 октября, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Isuzu Motors изучает возможности сохранения своей деятельности в России.

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«В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее. Это не означает, что мы рассматриваем исключительно вариант выхода из деятельности», — приводит ответ компании на запрос РИА Новости.

Ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на источники в корпорации заявила, что Isuzu не исключает прекращения производства грузовиков в России. В качестве причин для остановки работы предприятий указывались проблемы с поставками запчастей, вызванные антироссийскими санкциями Запада и его саттеллитов. Пока утверждается, что Isuzu изучает возможность изменения схемы работы предприятий.

Отметим, что заводы Isuzu в Ульяновске прекратили сборку автомобилей еще в марте 2022 года в связи с началом российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.