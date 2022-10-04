Вашингтон, 4 октября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Штат своих сотрудников в России не сокращало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), вопреки рекомендациям Госдепа США. Такое заявление сделал 3 октября глава американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано в ходе пресс-конференции, которая транслируется на сайте ведомства.

(сс) Josh Hallett NASA

Монталбано уточнил, что NASA держит полный штат сотрудников в Москве, в Звёздном Городке и в Центре управления полётами. По словам представителя NASA, число сотрудников не разглашается, но на сегодняшний день в России штат полностью укомплектован и сокращений не планируется.

При этом Монталбано отметил, что NASA получало рекомендации от Госдепартамента США сократить штат работников в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в NASA высоко оценили сотрудничество с Роскосмосом и намерены его сохранять.