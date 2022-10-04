Могадишо, 4 октября 2022, 04:02 — REGNUM В городе Беледуэйне, расположенном в провинции Харан в центральной части Сомали, 3 октября прогремел третий взрыв, общее число погибших возросло до 20 человек. Об этом сообщает портал Somali Guardian.

Военные Сомали
Военные Сомали
AMISOM Public Information

Третьей целью террористов стал полицейский участок, около которого в момент взрыва проходила колонна военнослужащих из Эфиопии и Джибути, направлявшихся к местам первых двух взрывов для проведения спасательной операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате двух взрывов, организованных боевиками группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Беледуэйне, погибли 15 человек, включая представителей городских властей.

По предварительным данным, первый взрыв прогремел вблизи армейской базы. Второй — около расположенного поблизости здания городской администрации. В числе погибших оказались министр здравоохранения провинции Хиран Закария Мохамедна, заместитель губернатора, член парламента штата Хиршабелле, полковник полиции и другие официальные лица.

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