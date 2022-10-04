Ньон, Швейцария, 4 октября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Заявку на участие в проведении чемпионата мира по футболу в 2030 году (ЧМ-2030) совместно с Мадридом и Лиссабоном прибудут представители Киева. Об этом 4 октября сообщает британская газета The Times.

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Уточняется, что официальное объявление о совместном партнёрстве должны сделать 5 октября руководители футбольных федераций Испании и Португалии в ходе пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. Предполагается, что Киев будет организовывать приём нескольких матчей группового этапа.

Заявку на проведение ЧМ-2030 Испания и Португалия подали в июне текущего года. Кроме того, совместные заявки подали Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили; Египет, Греция и Саудовская Аравия. Также на проведение спортивного мероприятия претендует Марокко.

У Испании и у Португалии уже есть опыт проведения крупных чемпионатов на своей территории. Чемпионат мира состоялся в Испании в 1982 году, а в Португалии в 2004 году проходили матчи чемпионата Европы. В 2018 году обе страны подавали совместную заявку на проведение чемпионата мира, но в итоге принимающей страной стала Россия.

Напомним, чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре, мировое первенство 2026 года примут США, Канада и Мексика.