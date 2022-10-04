Москва, 4 октября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Решением арбитража Москвы компания-разработчик суперкомпьютеров — АО «Т-Платформы» была признана банкротом. В отношении должника было открыто конкурсное производство сроком на полгода — до конца марта 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсным управляющим должника утвердили Сергея Кононова из Ростова-на-Дону. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 28 марта 2023 года.

Под наблюдением компания находилась с декабря 2021 года по инициативе кредитора — АО «Рамэк-ВС».

Напомним, ранее банкротом был признан Всеволод Опанасенко — создатель компании «Т-Платформы». Соответствующий иск он инициировал сам. Подача заявления проходила на фоне проигранного госкорпорации «ВЭБ. РФ» иска на сумму свыше 1,6 млрд рублей.