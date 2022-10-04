Пхеньян, 4 октября, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Северная Корея признаёт результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых жители территорий б. УССР заявили о желании воссоединиться с Россией. Об этом со ссылкой на главу департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су 4 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Флаг КНДР

Чо Чхоль Су «Мы уважаем волю жителей, которые желали воссоединиться с Россией, и поддерживаем позицию правительства России сделать эти регионы частью страны».

По словам северокорейского дипломата, референдумы в этих четырёх регионах «были проведены в соответствии с Уставом ООН», закрепляющим «принципы равноправия людей и их право на самоопределение, в соответствии с легитимными процедурами». Всё это позволило отразить законную волю жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Совет Федерации рассмотрит четыре международных договора — о принятии в Россию четырёх новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.