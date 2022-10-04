Приштина, Сербия, 4 октября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Глава Объединенного профсоюза работников образования, науки и культуры Косово Рахман Яшарай 3 октября прокомментировал отказ правительства выдать заработную плату учителям, не проводившим занятия в сентябре из-за забастовки.

Facebook.com/vetevendosje Темная сторона Альбина Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил надежду на то, что правительство изменит свое решение, и заявил, что премьер-министр Альбин Курти допустил очередную ошибку.

Яшарай отметил, что закон о забастовках не предусматривает задержек или отмены выплаты заработной платы для участников забастовок.

Рахман Яшарай «В этот раз правительство всадило нам нож в спину, вместо позитивных сигналов к переговорам с целью не допустить растраты учебного года, мы вынуждены продолжать обмениваться очередями и работать над тем, чтобы те, кто ранее не был охвачен забастовкой, присоединились. Это должно принести решение».

Напомним, забастовка педагогов в Косово продолжалась с 25 августа по 1 октября.