Белград, , 02:19 — REGNUM Офис прокурора Специального трибунала по Косово 3 октября передал Трибуналу уточненный текст обвинительного акта в отношении бывших лидеров Армии освобождения Косово Кадри Весели, Хашима Тачи, Якупа Красничи и Реджепа Селими.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе предварительного расследования судья подал заявку на исключение из обвинительного акта пункт о преступлениях в муниципалитете Феризай. Также судом были частично приняты требования защиты к тексту обвинительного акта.

Предыдущая версия обвинительного акта была опубликована 29 апреля 2022 года.

Четверых бывших лидеров УЧК по-прежнему обвиняют в пытках, незаконном задержании, бесчеловечном обращении, пропаже без вести и преследовании свыше 200 человек (сербов и албанцев из Демократической лиги Косово) на всей территории Косово.

9 ноября 2020 года Хашим Тачи и Якуп Красничи заявляют, что отрицают все обвинения. 10 ноября их примеру последовал Кадри Весели, а 11 — Селим Реджепи. Обвинительный акт в отношении четверки был одобрен 26 октября 2020 года.

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