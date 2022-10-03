Москва, 4 октября, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Профильные структуры Минобороны России организовали работы по размещению мобилизованных граждан в автономных полевых лагерях (АПЛ-500), развёртываемых непосредственно на учебных полигонах. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Автономный полевой лагерь (АПЛ-500)

Такое решение позволяет сократить время на прибытие резервистов к местам проведения обучения и боевого слаживания, тем самым высвобождая больше времени на отдых, восстановление сил, «оценку прошедшего дня и подготовку к следующему учебному дню».

пресс-служба Минобороны РФ «АПЛ-500 представляет собой городок закрытого цикла жизнеобеспечения при развёртывании войсковых формирований численностью до 500 человек, позволяя создать все необходимые комфортные условия жизнедеятельности военнослужащих на полигоне. Палаточный городок состоит из более 30 палаток, наружный намёт которых изготовлен из ПВХ, внутри утепляющий слой из холлофайбера и фольгированный слой для удержания тепла или прохлады. Поверх палатки — солнцезащитный тент, окна пластиковые».

Отмечается, что все палатки укомплектованы автономными системами поддержания заданной температуры в зимнее и летнее время года. Также лагеря обеспечены современными модулями водоснабжения и санитарно-гигиенического обеспечения, туалетами и душевыми, системами водоочистки и горячего водоснабжения, кухнями, столовыми и медпунктами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии полностью выполнили задачу первого этапа по комплектованию региональных батальонов в рамках частичной мобилизации.