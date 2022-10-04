Могадишо, , 00:50 — REGNUM Два взрыва произошли в городе Беледвейне в провинции Хиран в центральной части Сомали, сообщает агентство Синьхуа.

Город в Сомали

Сообщается, что взрывы были результатом террористической атаки боевиков группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате терактов погибли 15 человек, включая представителей городских властей.

По предварительным данным, первый взрыв прогремел у ворот правительственных зданий. Другой произошел недалеко от резиденции вице-президента. Отмечается, что среди погибших был глава министерства здравоохранения провинции Хиран. Власти Сомали уже осудили террористические акты.

«Эти теракты являются доказательством тому, что террористические группировки продолжают жаждать кровопролития в Сомали, они хотят подавить народ, борющийся за свои жизни», — добавил премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября один из лидеров террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ликвидирован в результате авиаудара военно-воздушных сил США.

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