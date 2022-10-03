Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 4 октября, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Граждане Республики Сербской на выборах 2 октября отстояли политику, которую сербская автономия в Боснии и Герцеговине вела в последние годы. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор политологии Университета Восточного Сараево (Босния и Герцеговина) Срджан Перишич.

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Напомним, что, в соответствии с данными центральной избирательной комиссии, на выборах президента Республики Сербской лидер «Союза независимых социал-демократов» (СНДС) Милорад Додик получил 48,36% голосов, в то время как Елена Тривич получила 43,27%. При этом Тривич 2 октября вечером после подсчета 70% голосов провозгласила свою победу. На выборах в президиум БиГ лидирует действующий президент Республики Сербской, кандидат от СНДС Желька Цвиянович.

«Это значит сохранение Республики Сербской, возвращение ей компетенций, которые последние 27 лет у нее отнимали верховные представители международного сообщества», — рассказал Перишич.

По его мнению, выборы показали, что лидер «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик и его партия пользуются большой поддержкой среди граждан Республики Сербской, так как СНДС победил на всех уровнях — и на выборах в парламент Республики Сербской, и на выборах президента автономии, и на выборах члена президиума Боснии и Герцеговины, даже на выборах в парламент БиГ.

«Это доказательство того, что Республику Сербскую ее народ отстоял и что политика оппозиции, которая пользовалась поддержкой Запада, особенно США, не смогла заслужить доверия граждан», — добавил политолог.

Перишич также прокомментировал итоги выборов в Федерации БиГ, где лидер Партии демократического действия Бакир Изетбегович проиграл Денису Бечировичу из Социал-демократической партии Боснии и Герцеговины на выборах в президиум БиГ. По словам эксперта, это не значит, что политика Сараево изменится, так как США контролируют все бошнякские политические партии, в том числе и партию Бечировича.

«Денис Бечирович, который станет членом президиума, будет вести еще более жесткую политику, чем Изетбегович. Просто США решили заменить Изетбеговича и привести очередного «своего человека», — отметил Перишич.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно то, что в Баня-Луке сторонники Елены Тривич выйдут на улицы и устроят «цветную революцию», Перишич заявил, что такие протесты имеют небольшие шансы на успех.

«Насколько мне известно, граждане Республики Сербской не поддержали бы «цветную революцию». Если оппозиция попытается вывести людей на улицы, вряд ли население массово ответит на их призыв. То, что Тривич 2 октября вечером провозгласила победу на основании 70% подсчитанных голосов и при весьма незначительном отрыве, — это или полный непрофессионализм, или намерение вызвать дестабилизацию Республики Сербской. Но граждане здесь не разделены по политическим пристрастиям. Наоборот, своими голосами они показали, что политика, которую предлагает Тривич, не пользуется такой поддержкой, как политика Додика и его партии», — подытожил Срджан Перишич.