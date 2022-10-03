Тирана, , 23:48 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 3 октября пообещал согражданам предложить ЕС взаимное признание дипломов об образовании.

Премьер-министр Албании Эди Рама Ps.al

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик пообещал вынести данную тему на обсуждение в ходе новой консультации в рамках переговорах по евроинтеграции страны 6 октября.

«Все лидеры этой зоны, в которую входят страны ЕС, балканские страны, страны высокоразвитые, но не входящие в ЕС, такие как Швейцария и Норвегия, соберутся в Праге, чтобы обсудить реализацию идеи Молодого европейского политического сообщества», — заявил Рама во время выступления на Втором Международном конгрессе по нанотехнологиям.

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