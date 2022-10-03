Тирана, 3 октября, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 3 октября пообещал согражданам предложить ЕС взаимное признание дипломов об образовании.

Ps.al Премьер-министр Албании Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик пообещал вынести данную тему на обсуждение в ходе новой консультации в рамках переговорах по евроинтеграции страны 6 октября.

«Все лидеры этой зоны, в которую входят страны ЕС, балканские страны, страны высокоразвитые, но не входящие в ЕС, такие как Швейцария и Норвегия, соберутся в Праге, чтобы обсудить реализацию идеи Молодого европейского политического сообщества», — заявил Рама во время выступления на Втором Международном конгрессе по нанотехнологиям.