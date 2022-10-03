Загреб, 3 октября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Посол России в Загребе Андрей Нестеренко вызван в министерство иностранных дел Хорватии, сообщает 3 октября хорватский МИД на своей странице в Twitter.

Хорватия

Отмечено, что вызов был произведен в связи с референдумами, прошедшими в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Государственный секретарь министерства иностранных и европейских дел Хорватии Андреа Метелко-Згомбич вызвала сегодня утром посла России Нестеренко, чтобы выразить самое решительное осуждение», — указано в сообщении МИД Хорватии.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам референдумов 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали документы о возвращении регионов в состав России.