Скопье, , 23:36 — REGNUM В деревне Прогонат в македонском Тепеленском округе 3 октября произошел несчастный случай с участием американского туриста.

Скопье в окружении гор, Северная Македония Rašo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 20-летний мужчина упал в каньон. К счастью, пожарным удалось доставить туриста до госпиталя.

Мужчина получил множественные ранения и переломы, но остался жив. На месте происшествия ведется расследование.

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