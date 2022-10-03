Варшава, , 23:23 — REGNUM Только 35,7% поляков согласны с предложением о восстановлении призыва в армию, которая в настоящее время в Польше комплектуется только по контрактному принципу. Такие результаты показал опрос, проведённый социологической службой IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

35,7% опрошенных высказались за восстановление призыва в армию, категорически против выступили 57,1%., остальные затруднились с ответом. Против призыва выступают в основном молодые люди в возрасте 18-29 лет (77% опрошенных в этой возрастной группе), а также лица старше 50 лет (78%) и жители села (62%).

Как показал опрос, восстановление призыва в армию в основном поддерживает электорат Объединенных правых (56%). «Определенно да» ответили 12,4 процента в этой группе, а «скорее да» — 23,3% опрошенных.

«Правительство «Права и справедливости» (правящая в Польше партия — ред.) меняет ситуацию после многих лет бездействия предшественников в сфере безопасности нашей страны, например, ликвидации воинских частей, перемещения сил с востока на западную границу», — сказала в эфире «Польского радио» депутат парламента Лидия Буржиньска, комментируя результаты опроса.

Как отметил депутат от левых Марек Дидух, в настоящее время многие молодые люди не понимают всеобщей обязанности защищать государство. «Если такое обучение должно быть обязательным, оно должно длиться не более полугода. Необходимо обучение, чтобы каждый мог владеть оружием, знать, что такое борьба… Сегодня время показывает, что опасность войны существует, и Польша не исключена из нее. Мы должны подготовиться к тому, чтобы у молодых людей была потенциальная способность к борьбе, но сначала я бы сделал это на добровольной основе, и если этого будет недостаточно, тогда могут быть приняты другие решения», — сказал он.