Приштина, Сербия, 3 октября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 1 октября в очередной раз напомнил гражданам сербской национальности о том, что сменить автомобильные номера Косово и Метохии, выданные сербскими параллельными структурами, на косовские можно в упрощенном порядке до 31 октября.

KFOR Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после 31 октября автомобили с такими номерами будут считаться автомобилями без регистрации и, соответственно, изыматься.

Обращение Свечли к сербским гражданам на сербском языке было опубликовано в социальной сети. Политик подчеркнул, что упрощенная регистрация гораздо дешевле обыкновенной и допускается даже для автомобилей, собранных раньше 10 лет назад.