Турин, Италия, , 22:38 — REGNUM 24-летний фланговый нападающий туринского «Ювентуса» и национальной сборной Италии по футболу Федерико Кьеза в ближайшее время вернется в строй. Футболист не выходил на поле с января.

Федерико Кьеза Fedenerazzurra.net

Как сообщает пресс-служба «старой синьоры», футболист провел в общей группе «Ювентуса» часть тренировки, состоявшейся 3 октября.

В прошлом сезоне Федерико Кьеза принял участие в 14 матчах итальянской Серии А 2021/22, которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Ювентус» Кьеза выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Фиорентины» за 40 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянца в 65 миллионов евро.