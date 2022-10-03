Рим, 3 октября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Делать «правдоподобные» прогнозы о ближайшем будущем экономик ЕС и Италии невозможно из-за действий России на территории б. УССР, с таким заявлением выступил 3 октября глава итальянской национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи.

(сс) Huhu Uet Евро

В такой ситуации от власти и оппозиции требуется единство (во благо страны), а новое правительство должно вести себя крайне ответственно в решении вопросов энергетики и финансов, добавил он.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в восемь раз), стоимость электричества — вчетверо (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.