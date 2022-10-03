Лампедуза , Италия, 3 октября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. С 2013 года в Средиземном море погибли около 25 тысяч человек, пытавшихся достичь берегов Европы, передают 3 октября итальянские СМИ со ссылкой на данные ООН и ЮНИСЕФ.

OH 237 Средиземное море

80% жертв — люди, пересекавшие Средиземное море в его центральной части (то есть направлявшиеся в Италию), сказано в сообщениях.

В 2022 году число погибших и пропавших без вести, по экспертным данным, 1400 человек.