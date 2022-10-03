Москва, 3 октября 2022, 21:49 — REGNUM Оператора ПХГ «Катарина» (Германия) подпал под российские санкции. Об этом говорится в утверждённом премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановлении (от 30 сентября), опубликованном 3 октября на официальном портале правовой информации.
В документе «О внесении изменений в перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», сказано:
Напомним, проект подземное газовое хранилище «Катарина» Газпром реализовывал вместе с компанией Verbundnetz Gas AG, расположенной в Германии, как и само ПГХ.
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