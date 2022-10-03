Москва, , 21:49 — REGNUM Оператора ПХГ «Катарина» (Германия) подпал под российские санкции. Об этом говорится в утверждённом премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановлении (от 30 сентября), опубликованном 3 октября на официальном портале правовой информации.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

В документе «О внесении изменений в перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», сказано:

«Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утверждённый постановлением правительства РФ от 11 мая 2022 г., пунктом 32 следующего содержания: 32. ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH/ ЭРДГАЗШПАЙХЕР ПАЙССЕН ГМБХ (Германия) ».

Напомним, проект подземное газовое хранилище «Катарина» Газпром реализовывал вместе с компанией Verbundnetz Gas AG, расположенной в Германии, как и само ПГХ.

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