Москва, 3 октября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Оператор ПХГ «Катарина» (Германия) подпал под российские санкции. Об этом говорится в утверждённом премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановлении (от 30 сентября), опубликованном 3 октября на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

В документе «О внесении изменений в перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры» сказано:

«Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утверждённый постановлением правительства РФ от 11 мая 2022 г. пунктом 32 следующего содержания: 32. ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH/ЭРДГАЗШПАЙХЕР ПАЙССЕН ГМБХ (Германия) ».

Напомним, проект подземного газового хранилища «Катарина» Газпром реализовывал вместе с компанией Verbundnetz Gas AG, расположенной в Германии, как и само ПГХ.