Мадрид, 3 октября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. «Райо Вальекано» в последнем матче седьмого тура испанской Ла Лиги 2022/23 встретится с «Эльче». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Pixabay.com Футбол

Стартовые составы команд:

«Райо Вальекано»: Столе Димитриевски, Фран Гарсия, Алехандро Катена, Флорьян Лежен, Иван Баллиу, Санти Комесанья, Исаак Паласон, Оскар Трехо, Альваро Гарсия, Оскар Валентин, Серхио Камельо.

«Эльче»: Эдгар Бадия, Федерико Фернандес, Диего Гонсалес, Элибельтон Паласиос, Карлос Клерк, Рауль Гути, Домингуш Кина, Жерар Гумбау, Поль Лирола, Лукас Бойе, Роджер.

На данный момент «Райо Вальекано», одержав две победы и набрав семь очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» с одним очком располагается на последней позиции.