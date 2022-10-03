Лестер, Великобритания, 3 октября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. 3 октября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» футбольный клуб «Лестер Сити» в матче девятого тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 примет «Ноттингем Форест». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

На матч назначена бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Ассистенты главного судьи — Йан Хассин и Марк Перри.

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Джеймс Джастин, Ваут Фас, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Харви Барнс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дбьюсбери-Холл, Вилфред Ндиди, Джейми Варди.

«Ноттингем Форест»: Дин Хендерсон, Стив Кук, Неко Уильямс, Скотт Маккенна, Ренан Лоди, Морган Гиббс-Уайт, Джесси Лингард, Льюис О’Брайен, Шейху Куяте, Бреннан Джонсон, Тайво Авоньи.