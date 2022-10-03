Бор, Нижегородская область, 3 октября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Бывшего директора муниципального управления благоустройством Бора подозревают в присвоении 2,8 млн рублей, выделенных из городского бюджета. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, подозреваемый использовал своё служебное положение для незаконного обогащения. Будучи чиновником, он заключил договор о передаче в безвозмездное пользование частной фирме опор уличного освещения, обязав осуществлять их текущий и капитальный ремонт.

В то же время он также заключил с другой фирмой муниципальный контракт на ремонт этих же фонарных столбов, незаконно перечислив подрядчику около 2,9 млн рублей.

В итоге против экс-главы муниципального управления возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 1 млн рублей.