Париж, , 20:23 — REGNUM 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не против продления контракта с парижским клубом. Об этом 3 октября сообщает издание Le Parisien.

Лионель Месси Fifa.com

По информации источника, желание Месси продлить контракт с «ПСЖ» связано с тем, что по сравнению с прошлым сезоном, в этом голу Лионель намного более счастлив.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что в возвращении аргентинца заинтересована каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 12-ти матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами.