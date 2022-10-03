Ташкент, , 21:08 — REGNUM Возобновление поставок узбекского хлопка в США не связано с «искоренением детского труда» в стране. Дружелюбие Вашингтона в отношениях со странами Туркестана объясняется проще — Запад готовится бороться с Россией и Китаем на территории региона. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по Средней Азии и Казахстану на условиях анонимности.

Сборщица хлопка Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Напомним, в конце сентября стало известно, что Бюро по международным трудовым вопросам Минтруда США исключило узбекский хлопок из списка товаров, произведенных при участии детей и намерены возобновить его закупки. По мнению Вашингтона, Узбекистан с 2011 года «не предпринимал значимых усилий по искоренению детского труда». В 2018 страну перевели сразу во вторую категорию — с «умеренным прогрессом». В 2022 году, по утверждению Бюро, Узбекистан добился «существенного прогресса».

По мнению собеседника, потепление отношений Узбекистана с США «связано с проводимой Вашингтоном борьбой с российским и китайским влиянием в Средней Азии».

«США и Великобритания обещают странам региона определенные экономические преференции: снятие санкций, выведение из имеющихся черных списков, получение некоторых бонусов, льготы при ведении бизнеса со странами Запада и так далее. В обмен, руководства стран Средней Азии и Казахстана должны минимизировать экономическое сотрудничество с Россией. В первую очередь, максимально избегать участия в схемах, которые позволяли бы России обходить санкции, введенные против нее странами Запада», — отметил аналитик.

Он считает, что судя по всему, «Ташкент и Вашингтон нашли общий язык в этой истории, благодаря чему произошло выведение их из черного списка».

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