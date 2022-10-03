Архангельск, , 19:16 — REGNUM В Архангельске до конца года новое жилье получат 143 жителя «авариек». Об мэр города Дмитрий Морев сообщил губернатору Александром Цыбульским сообщает региональное правительство.

Снос ветхого жилья Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

«В этом году необходимо переселить 143 жителя аварийных домов, подвергнутых риску схода со свай: 39 нанимателей и 104 собственника. Торговые процедуры, запланированные на сентябрь, состоялись, выходим на заключение контрактов и приобретаем квартиры. Соглашения с собственниками заключаем также в плановом порядке», — цитирует пресс-служба Морева.

Напомним, что в декабре 2020 года в Архангельской области была утверждена программа по переселению граждан из многоквартирных домов столицы Поморья, имеющих угрозу обрушения. В нее включены 129 домов, где зарегистрировано 3529 человек. Эти дома не вошли в основную программу переселения, поскольку признаны аварийными после 1 января 2017 года.

В прошлом году на приобретение новых квартир для жителей 129 аварийных домов Архангельск получил более 196 млн рублей, из которых 156,7 млн были выделены региону из федерального бюджета после обращения Александра Цыбульского к президенту РФ. Софинансирование областного бюджета составляет 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, расселённые аварийные дома в Петербурге продадут на торгах.