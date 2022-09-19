Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. При помощи торгов в Петербурге попытаются найти инвесторов на расселённые аварийные жилые дома. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД). Аукционная площадка заключила соответствующий договор с городским комитетом имущественных отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

РАД выставит на торги квартиры и коммерческие помещения в аварийных объектах. В случае покупки дома, который является частью исторической застройки или объектом культурного наследия, инвестор должен будет провести реконструкцию.

На торги уже выставили первые десять объектов. Они расположены в Курортном, Ломоносовском, Адмиралтейском и Кронштадтском районах Санкт-Петербурга. Объектами культурного наследия они не являются.

«Здесь можно создавать проект с индивидуальным подходом — например клубный дом или коттедж. Объекты продаются без земельных участков, но в соответствии с жилищным кодексом РФ (ст. 36), собственник сможет бесплатно получить участок под зданием в собственность», — пояснила заместитель руководителя Департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

Общая стоимость выставленных объектов на начало конкурса составляет 60,7 млн рублей. Их реализуют на торгах 11, 12 и 20 октября. Отметим, что наиболее дорогим объектом является здание в четыре этажа, площадью в 1038,2 кв. м. Оно расположено около Свердловской набережной. Начальная цена объекта установлена в 16,4 млн рублей.