Мадрид, 3 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Мадриде Юрий Корчагин вызван в МИД Испании, сообщает 3 октября ТАСС со ссылкой на испанское внешнеполитическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

По утверждению испанского МИД, российскому послу был выражен протест против решения о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединение четырех регионов с Российской Федерацией произошло по результатам референдумов, прошедших в них в конце сентября 2022 года.