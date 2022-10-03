Астана, 3 октября, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Вашингтон, Лондон и страны ЕС отходят от правозащитной тематики и более не будут «защищать права человека» в странах Туркестана. Внешняя политика США отныне будет опираться на политическую целесообразность и сосредоточится на борьбе с Россией и Китаем. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану на условиях анонимности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мнению эксперта, в текущей политике США в Туркестане присутствует одна важная особенность.

«Запад полностью уходит от правозащитной тематики и риторики в странах Средней Азии. Теперь США не будут интересовать различные «нарушения прав человека», «ущемление ЛГБТ» и так далее. Во главу угла будет поставлена политическая целесообразность и борьба с Россией и Китаем», — сказал он.

Собеседник отметил, что, «если государства региона готовы вредить России и Китаю, никаких нарушений в странах Средней Азии и Казахстане замечено не будет».

«США и Запад будут периодически подкидывать гуманитарную помощь, хвалить руководство стран региона на своих мероприятиях и официальных встречах, публиковать красивые фотографии в европейских и американских СМИ», — перечислил аналитик.

Читайте также: США требуют от стран Туркестана придерживаться антироссийской политики