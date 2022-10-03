Хельсинки, 3 октября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Итак, Финляндия закрыла границы для российских туристов. Вслед за странами Прибалтики и Польшей. Мера решительная. Чем ответит Россия? Отвечает Александр Александров.

Флаг Финляндии

«Решение принято несмотря на то, что запрет не получил одобрения Совета ЕС и действия этих стран нарушают Шенгенский кодекс о границах, который точно определяет причины ограничения въезда в страну обладателя шенгенской визы. По кодексу подобные решения должны приниматься для каждого случая индивидуально, права страны-члена на дополнительные запретные меры кодексом не предусмотрены».

Так, а что Россия? К сожалению, мы видим, что жёсткой реакции на те же акты русофобии в Прибалтике нет. Вот и на финский фарс Москва, казалось бы, особо не реагирует. Однако Владимир Путин решил действовать асимметрично. И придумал мощнейший ответ. На заседании президиума Госсовета по развитию туризма в начале сентября он предложил упростить въезд в Россию туристам из недружественных стран. Несмотря на то, что Европа вводит всё новые санкции против россиян, президент призвал не «цепляться за принцип взаимности» в этом вопросе.

То есть иностранцы приедут, увидят всё своими глазами и многое поймут. Заодно и согреются, и помоются.