Москва, , 18:49 — REGNUM Московский государственный музей Есенина в честь 127-й годовщины со дня рождения известного поэта представил его объемную скульптуру в дополненной реальности. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Сергей Есенин

Автором скульптуры, расположенной на территории «Есенин-центра» в переулке Чернышевского, дом 4, строение 2, стал художник Антон Лебедев. «Наш Есенин — не простой. Специальная организация из Екатеринбурга приняла участие в создании этого проекта, они создали дополненную реальность. Для этого нужно навести смартфон на QR-код», — рассказал о работе Лебедев.

Напомним, Сергей Есенин считается одной из крупнейших личностей Серебряного века. Поэт жил с 1895 по 1925 год, написав более 400 стихов и 40 поэм.