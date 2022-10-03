Рим, 3 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Как выглядит солидарность по-европейски? Отвечает Владимир Бадмаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Да, Брюссель так долго и так страстно взывал к европейским странам с требованием усилить санкции против России. Однако когда энергетический кризис постучался в европейские двери, санкционное единство расшаталось.

Оказалось, что всё складывается по Оруэллу: «Все животные равны, но одни равнее других…» Впрочем, это мы уже видели по кризису с беженцами. Британия и Франция пускать их отказались, зато по другим странам — велкам!

И вот новость: 1 октября итальянская энергетическая компания Eni сообщила о прекращении поставок газа из России — поток через приграничный пункт Тарвизио упал до нуля. Говорится о технических трудностях при транспортировке голубого топлива через Австрию, но, похоже, суть в том, что австрийцы банально присваивают топливо, предназначенное для Апеннин.