Казань, , 17:53 — REGNUM В поддержку мобилизованных жителей Татарии собрали более 1,3 млн рублей. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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За неделю для мобилизованных военнослужащих из республики на реквизиты благотворительного фонда «Закят» поступило 1,3 млн рублей. На призыв откликнулись общественные деятели, блогеры, средства массовой информации, другие благотворительные фонды.

Для призывников в первую очередь закупят армейские сухие пайки и тушенку, термобелье, теплые носки, аптечки и перчатки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, православные молельные комнаты организовали в пунктах сбора мобилизованных в Татарии.

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